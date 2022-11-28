Девятилетний воспитанник кольчугинской коррекционной школы-интерната Евгений Коржаков стал призёром...

Девятилетний воспитанник кольчугинской коррекционной школы-интерната Евгений Коржаков стал призёром премии Росприроднадзора - "Экология - дело каждого".Жюри понравился его рисунок, на котором он изобразил "Экосемью". В число судейской коллегии вошли телеведущий Николай Дроздов, путешественник Фёдор Конюхов, тележурналист Елена Летучая и другие известные личности. На конкурс прислали 45 тысяч работ из 89 регионов страны и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья.