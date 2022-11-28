Марат Башаров только-только отмылся от грязного скандала с бытовым насилием и пьянством.

Марат Башаров только-только отмылся от грязного скандала с бытовым насилием и пьянством.Российский актер театра и кино Марат Башаров после скандала с рукоприкладством по отношению к бывшей жене пытается строить новые отношения. Он признавался, что его сердце несвободно, и его новая возлюбленная совершенно не похожа на всех предыдущих. Однако более о возлюбленной 48-летнего Башаров ничего не говорил.На днях завеса тайны рухнула, и личность новой пассии Марата Башарова была рассекречена. Как выяснилось, телеведущий встречается с 35-летней коллегой по цеху Асей Борисовой. Актриса уже была ранее замужем, и у нее есть сын от прошлых отношений.Недавно новая пассия Марата Башарова вышла в свет. Она появилась на спектакле своего возлюбленного. Примечательно, что Ася Борисова села в одном ряду с бывшей женой Марата Башарова Елизаветой Круцко. Судя по всему, актер пытается продвинуть свою новую возлюбленную в культурную среду и устроить получше ее карьеру. Именно поэтому он познакомил ее с генеральным директором МХАТа Владимиром Кехманом."Я вчера видел двух девушек, которые пришли. Марат мне сказал: "Одна бывшая, другая настоящая". Он просто представил мне их. Не знаю — посмотрим", – рассказал Кехман в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ.Напомним, от бывшей жены Елизаветы Круцко у Марата Башарова есть дочь Амели. Пара развелась из-за измен Башарова. Второй раз актер пытался построить отношения с Екатериной Архаровой. Он избил ее, будучи пьяным, после чего долго раскаивался. Третьей женой Башарова стала Елизавета Шевыркова. От актера она родила сына Марселя. Семья также развалилась из-за рукоприкладства Башарова.