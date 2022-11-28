На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 ноября 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.6 - во Владимире4 - в Муромском районе1 - в Кольчугинском районе1 - в Юрьев-Польском районе2 - в Гусь-Хрустальном районе1 - в Радужном2 - в Гороховецком районе1 - в Меленковском районе1 - в Вязниковском районе2 - в Суздальском районе1 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 177552 случая заболевания