На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 ноября 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
6 - во Владимире
4 - в Муромском районе
1 - в Кольчугинском районе
1 - в Юрьев-Польском районе
2 - в Гусь-Хрустальном районе
1 - в Радужном
2 - в Гороховецком районе
1 - в Меленковском районе
1 - в Вязниковском районе
2 - в Суздальском районе
1 - в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177552 случая заболевания