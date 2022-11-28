В селе Арбузово Собинского района запустили новый межпоселковый газопровод. Он построен в рамках...

В селе Арбузово Собинского района запустили новый межпоселковый газопровод. Он построен в рамках пятилетней программы газификации Владимирской области. Председатель Совета директоров Газпрома Виктор Зубков обсудил с губернатором Александром Авдеевым дальнейшие планы перехода региона на голубое топливо. Слово - Александру Сыпченко.В доме Веры Сафроновой отныне тепло и уютно. Старая печь в прошлом, перешли на другое природное топливо - газ. Преимущества ощутили сразу, говорит Вера Павловна.Вера Сафронова, жительница с. Арбузово:- Печку натопила тепло приходит не сразу, а здесь у меня комфорт. Я даже не готова была к тому что так тепло будет, вечером я уже могла в ситцевом халатике ходит и не бояться, что я замерзну.Строительство большого газопровода к селу Арбузово велось по программе газификации — в неё включены 288 деревень и сел региона. А вот подключение к системе газоснабжения домов жителей проходит в рамках догазификации. Инициатива Президента поддержана Газпромом. Она предусматривает бесплатное подведение газа до границ земельных участков домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах.Длина межпоселкового газопровода в Собинском районе почти 10 километров. Благодаря ему голубое топливо пришло не только в Арбузово, но и в соседние деревни Вышманово и Запрудье. Число заявок от жителей растёт.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- Не должны снизить темпы проведения программы газификации и увеличить количество людей которые подключаются к сетям газораспределения, очередные три пункта получили газ и сегодня в протоколе который мы подписали с Газпромов с Виктором Алексеевичем Зубковым тоже намечены планы по реализации на ближайшие годы.До 25-ого года будет возможность газифицировать более 27 тысяч домов и порядка 114 котельных во Владимирской области. Это масштабная задача, которую совместно решают газораспределительные компании "Газпрома" и администрация региона, подчеркнул председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков. Он возглавил расширенное совещание в администрации области. Рынок газомоторного топлива также ждут серьезные изменения.Виктор Зубков, председатель Совета директоров ПАО "Газпром":- Во Владимирской области сейчас действует 9 газозаправочных станций из них три принадлежат нам Газпрому, общий объем реализации газа планируется около 19 миллионов кубов.К концу 2025 года в каждом населенном пункте области, где возможна сетевая газификация точно будет природный газ, уверен генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.Сергей Густов, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз":- Сегодня мы подвели некоторые итоги по догазификации региона, заявок подано 11 тысяч рассмотрено,у нас нет ни одной не выполненной в договорные сроки. Это важно, мы обсудили и решили, что программа по догазификации во Владимирской области исполняется ровно как надо.А чтобы газ действительно пришёл в каждый дом, жителям нужно оформить заявку через Единый центр предоставления услуг, сайт газораспределительной компании или сервис Госуслуги. Для этого понадобятся только паспорт, СНИЛС и свидетельство о собственности на дом и участок. Больницы, школы и детские сады будут подключены бесплатно.Александр Сыпченко:На отопление природным газом планируется перевести все социальные объекты в области. Сегодня от этих принципиальных решений зависит не только качество жизни людей но и уровень инвестиционной привлекательности всего региона.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир.