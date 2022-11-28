Это ЖК «Дуброва парк-2» и дом на Северной, 2а. Вести неоднократно сообщали о затянувшихся...

Это ЖК «Дуброва парк-2» и дом на Северной, 2а."Вести" неоднократно сообщали о затянувшихся стройках: например, Во Владимире обвиняемый в мошенничестве застройщик "Дуброва парк - 2" встретился с дольщиками и Во Владимире возбуждено уголовное дело против недобросовестного застройщика"Решаем проблемы обманутых дольщиков совместно с правоохранительными и судебными органами, муниципалитетом, - сообщил губернатор Владимирской области в своем ТГ. - После вынесения судебных решений будем обсуждать с Фондом развития территорий оптимальные для дольщиков способы восстановления их прав".Напомним, что во Владимире до 1 декабря введут в строй дом-долгостройна улице на улице 1-й Пионерской.Фото ГТРК "Владимир"