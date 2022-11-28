28 ноября 2022 года православные верующие вспоминают святых гурия, Самона и Авива.

28 ноября 2022 года православные верующие вспоминают святых гурия, Самона и Авива.ИСТОРИЯДля христиан 28 ноября начинается Рождественский пост. В этот день чтят память святых Гурия, Самона и Авива. Они были обычными людьми, но почитали Господа. Когда в их городе начались гонения иноверцев, они бежали от налетчиков. Гурию и Самону не удалось скрыться, их принесли в жертву.Авив служил в храме дьяконом, на него тоже напали захватчики. Его хотели заставить отречься от веры и вернуться к многобожию, но он отказался. Тогда его бросили в костер. Ко всеобщему удивлению, его тело осталось нетронуто пламенем. Святого похоронили рядом с единомышленниками Гуриев Самоном.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 28 НОЯБРЯ 2022 ГОДАВ этот церковный праздник нельзя проявлять скупость и малодушие. Утверждалось, что отказавшему в этот день просящему в помощи в будущем суждено пройти его судьбу. кроме того, в этот церковный праздник нельзя сплетничать и сквернословить. Злые духи могут подслушать такие речи и воплотить их в реальность.Также нельзя провоцировать ссору между мужем и женой. Если в этот день поругаться с супругом или супругой, семья обречена на вечные скандалы. Более того, святой Гурий может оставить семью без продолжения рода.ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИВ этот день было принято кормить и ухаживать за обездоленными. Им отдавали старую одежду и приносили еду.На Руси верили, что святой Гурий в этот православный праздник выезжает на дорогу на лошади и приносит тепло. Происходило потепление, которое могло продлиться до самых Святок. В этот день было принято молиться святому для избавления от зубных болей.