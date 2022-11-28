Сборная Владимирской области заняла третье место.

Команда из Владимирской области стала бронзовым призёром Международного турнира по кёрлингу. О результатах «Murom Classic 2022» рассказали в пресс-службе обладминистрации.«На соревнованиях собрались сильнейшие спортсмены. Конкуренция и уровень игры были очень высокими», - подчеркнула скип нашей сборной Маргарита Фомина.Трёхкратная чемпионка Европы, участница зимних Олимпийских игр 2010 и 2014 годов добавила, что коллектив играл уверенно и продемонстрировал хороший результат.Добавим, что на турнире также выступили команды Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Московской и Самарской областей. Впервые в нашей стране выступали сборные Кении и Нигерии, а также смешанная сборная Россия-Беларусь.