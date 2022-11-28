Компания «Т Плюс» провела праздник для детей с Донбасса и детей мобилизованных. Акция прошла в одном из самых крупных пунктов временного размещения Владимира. В этой гостинице проживает 370

Компания «Т Плюс» провела праздник для детей с Донбасса и детей мобилизованных. Акция прошла в одном из самых крупных пунктов временного размещения Владимира. В этой гостинице проживает 370 семей из Мариуполя, Харьковской области, Донецка и Луганска. Ребятам рассказали о правилах пользования электроприборами, и как вести себя в случае чрезвычайной ситуации. Станислав Иванов, зам. главного инженера