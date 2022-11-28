Разозлился и ударил. Убивший по неосторожности свою знакомую перед камерой рассказал, как это было. Конфликт на бытовой почве произошел в Коврове. По версии регионального Следкома, мужчина

Разозлился и ударил. Убивший по неосторожности свою знакомую перед камерой рассказал, как это было. Конфликт на бытовой почве произошел в Коврове. По версии регионального Следкома, мужчина пришел к сожительнице пьяным. В какой-то момент грубая ее реплика разозлила мужчину, и тот бросился на женщину с кулаками. Бил по голове и телу. От полученных повреждений 45-летняя женщина