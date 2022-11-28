Рождественская ярмарка на Соборной все-таки состоится.

Мэрия Владимира отказалась от массовых гуляний на Новый год. Об этом рассказал глава города Дмитрий Наумов.Ранее горадминистрация голосование в соцсетях. Чуть более чем за сутки за различные форматы проведения праздника высказались более 4000 горожан.«Большинство опрошенных не поддержали широкие гуляния, но хотели бы видеть в Рождественскую ярмарку и детские мероприятия. Новый год пройдёт без массовых уличных гуляний, но с детскими праздниками и ярмаркой», - подчеркнул мэр.Программа мероприятий будет опубликована в ближайшее время.