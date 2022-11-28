Среди почтивших память Александра Градского заметили необычного молодого человека.

Среди почтивших память Александра Градского заметили необычного молодого человека.28 ноября 2021год из жизни ушел отец русского рока, советский и российский певец АлександрГрадский. Мужчина был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. В результатеон скончался, не приходя в сознание. Спустя год на его могилу на Ваганьковскомкладбище собрались семья, поклонники, коллеги и просто неравнодушные к жизниартиста.Среди почтивших памятьмузыканта был замечен и молодой человек, удивительнейшим образом похожий наАлександра Градского. Об этом сообщает . Источник опубликовалэксклюзивные кадры. Юный двойник с внешностью артиста и очками один в один каку Градского поднес могиле ярко-алые цветы.Место покояартиста сегодня усыпано цветами, фотографиями и сладостями. Некоторые приходятпоблагодарить артиста за творческий путь, другие — за наставничество. Один изпосетителей могилы Александра Градского встал на колено, зажег свечу и произнесслова у креста артиста.Ранее днем могилупосетила вдова музыканта актриса Марина Коташенко. Компанию ей составил ихобщий сын восьмилетний Саша Градский. Напомним, что с четвертой женой АлександрГрадский прожил вместе почти 20 лет, официально зарегистрировав брак незадолгодо смерти.