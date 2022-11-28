Для борьбы с грузовиками-нарушителями в районе путепровода установлены три камеры видеонаблюдения:...

Для борьбы с грузовиками-нарушителями в районе путепровода установлены три камеры видеонаблюдения: на перекрестке ул.Свердлова и ул.Дегтярева, на пр.Ленина рядом с площадью Воинской славы и на перекрестке пр.Ленина и ул.Чернышевского.Дело в том, что на прошлой неделе для движения транспорта была открыта после ремонта правая часть путепровода. По мосту разрешен проезд только легковым автомобилям и маршрутным автобусам.В целях безопасности дорожного движения, проезд грузового транспорта – запрещен, сообщила пресс-служба администрации Коврова.Фото https://www.pxfuel.com