Согласно народному календарю, 29 ноября 2022 года Матвеев день. На Руси в этот день довольно частым...

Согласно народному календарю, 29 ноября 2022 года Матвеев день. На Руси в этот день довольно частым явлением была оттепель.Кстати, несмотря на строгий пост, в этот день крестьяне любили ходить друг другу в гости. Стол, конечно, был постным, но скромность угощения компенсировалась душевными разговорами.Что можно делать 29 ноября:1. Разрешается устраивать семейные застолья, приглашать гостей. При этом пышных гуляний лучше избегать, так как проходит Пост.2. Стоит прислушиваться к словам родственников, советам или поучительным историям. В их словах вы можете найти решения своих проблем и задач, которые перед вами стоят.3. Нужно постараться избавиться от плохих мыслей, ревности, зависти, обид и злобы — такие мысли привлекут к вам неприятности.Что нельзя делать 29 ноября:1. Не рекомендуется 29 ноября носить красные вещи — к разочарованию в любви.2. Нельзя долго смотреть в зеркало — к любовной неудаче.3. Запрещено разговаривать с кем-то через порог — к ссоре с этим человеком.4. Нельзя покупать вещи, особенно одежду — к ссорам в доме и беспорядку.Народные приметы на 29 ноября 2022 года· Если день ясный и нет облаков, то скоро похолодает.· Облака плывут низко — к морозу.· Морозный день — зима будет холодной.· Теплый день — зимой часто будут оттепели.Фото: pxfuel.com/