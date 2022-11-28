Согласно народному календарю, 29 ноября 2022 года Матвеев день. На Руси в этот день довольно частым...
Согласно народному календарю, 29 ноября 2022 года Матвеев день. На Руси в этот день довольно частым явлением была оттепель.
Кстати, несмотря на строгий пост, в этот день крестьяне любили ходить друг другу в гости. Стол, конечно, был постным, но скромность угощения компенсировалась душевными разговорами.
Что можно делать 29 ноября:
1. Разрешается устраивать семейные застолья, приглашать гостей. При этом пышных гуляний лучше избегать, так как проходит Пост.
2. Стоит прислушиваться к словам родственников, советам или поучительным историям. В их словах вы можете найти решения своих проблем и задач, которые перед вами стоят.
3. Нужно постараться избавиться от плохих мыслей, ревности, зависти, обид и злобы — такие мысли привлекут к вам неприятности.
Что нельзя делать 29 ноября:
1. Не рекомендуется 29 ноября носить красные вещи — к разочарованию в любви.
2. Нельзя долго смотреть в зеркало — к любовной неудаче.
3. Запрещено разговаривать с кем-то через порог — к ссоре с этим человеком.
4. Нельзя покупать вещи, особенно одежду — к ссорам в доме и беспорядку.
Народные приметы на 29 ноября 2022 года
· Если день ясный и нет облаков, то скоро похолодает.
· Облака плывут низко — к морозу.
· Морозный день — зима будет холодной.
· Теплый день — зимой часто будут оттепели.
Фото: pxfuel.com/