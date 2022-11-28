Поклонники Ольги Орловой любят откровения артистки. К счастью, она с радостью делится своим мнением и историями.

Поклонники Ольги Орловой любят откровения артистки. К счастью, она с радостью делится своим мнением и историями.Микроблог Ольги Орловой — это не толькоместо, где ведущая и певица делиться подробностями личной жизни, но и безопасноепространство для общения. Ольга помогает своим подписчикам решиться на перемены,поддерживает женщин и просто рассуждает на разные темы.Часто в социальной сети звезды появляютсяпосты о помощи животным, протекании беременности и советам по хозяйству. Но, конечно,главный вопрос большей части интерактива в блоге — как строить отношения. Пузатая ОльгаОрлова уже приняла, что приходят к ней, когда наступают проблемы в личнойжизни. Но будущая мамочка уверена, что счастливая женщина — это та, котораяприняла выбор мужчины, объявившего об уходе."Много раз отвечала, никак не быть. Этоточка, с вами расстались, нужно уметь принять выбор другого человека. Слабыелюди говорят "я плохой, я тебе не нужен", вместо того чтобырассказать о своих чувствах и сказать "милая извини, но я не готов к нашимотношениям", — говорит Ольга Орлова.Конечно, многим подписчикам кажется, чтоэто очень резкое заявление. Однако, сама Ольга убеждена, что отношения — эторабота двоих людей. Кроме этого, любовь должна приносить счастье, а нестрадания, считает Орлова.