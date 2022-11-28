Вопрос будет решаться через суд.

Обманутые дольщики скорее всего не получат ключи от своих квартир. Выплата компенсаций - один наиболее вероятных вариантов решения проблемы.Как рассказал Александр Авдеев, точка ещё не поставлена, но судьбу новостроек на Нижней Дуброве и Северной придётся решать через суд. Видимо, они получат выплаты.«Либо вместе с Фондом развития территорий будем думать, как достраивать многоэтажки», - уточнил губернатор.Добавим, что в ближайшее время владимирцы ключи от домов на 1-ой Пионерской-82 и от долгостроя с лишними этажами в Коммунаре.Напомним, что на застройщика заведено уголовное дело. Власти утверждают, что у компании нет ни ресурсов, ни желания достраивать дома. Вместе с тем жители опасаются, что из-за роста цен сумм компенсаций будет недостаточно для покупки другого жилья. Для них идеальный вариант решения проблемы - ввод объектов в эксплуатацию.