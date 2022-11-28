Стали известны новые подробности личной жизни Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова.

Стали известны новые подробности личной жизни Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова.Новый яркийзаголовок разлетелся по СМИ — Юлия Ковальчук стала героиней популярного телешоу"Давай поженимся" будучи в отношениях с Алексеем Чумаковым.Поклонники в шоке — за все годы брака артистка получала клеймо "развратной"только за откровенные наряды.Напомним, что шоу"Давай поженимся" строится следующим образом. В студию приглашаетсяодна невеста на троих женихов. В ходе знакомства невеста должна выбратьнаиболее понравившегося кандидата, прислушиваясь к мнению друзей, профессиональнойсвахи и астролога. Так и Юлия Ковальчук когда-то выбрала себе жениха. Воттолько недавно стало известно, что на момент съемки шоу она уже встречалась сЧумаковым.Теперь же, спустядолгие годы брака поклонники недоумевают, как Ковальчук обманывала наивного Чумакова?На самом деле, тот самый выпуск "Давай поженимся" был приурочен кНовому году. Вероятно, Юлию пригласили туда в качестве актрисы, чтобы разнообразитьполюбившийся формат. Скорее всего, Алексей Чумаков знал о съемках, но не афишировалсвои чувства.В похожейситуации оказался и певец Слава Марлоу. Будучи гостем "Давай поженимся"он выбрал девушку-героиню. Позже выяснилось, что это была всего лишьприглашенная актриса. Получается, что поклонникам Юлии Ковальчук и АлексеяЧумакова ну нужно зря переживать.