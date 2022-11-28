Стали известны новые подробности личной жизни Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова.
Стали известны новые подробности личной жизни Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова.
Новый яркий
заголовок разлетелся по СМИ — Юлия Ковальчук стала героиней популярного телешоу
"Давай поженимся" будучи в отношениях с Алексеем Чумаковым.
Поклонники в шоке — за все годы брака артистка получала клеймо "развратной"
только за откровенные наряды.
Напомним, что шоу
"Давай поженимся" строится следующим образом. В студию приглашается
одна невеста на троих женихов. В ходе знакомства невеста должна выбрать
наиболее понравившегося кандидата, прислушиваясь к мнению друзей, профессиональной
свахи и астролога. Так и Юлия Ковальчук когда-то выбрала себе жениха. Вот
только недавно стало известно, что на момент съемки шоу она уже встречалась с
Чумаковым.
Теперь же, спустя
долгие годы брака поклонники недоумевают, как Ковальчук обманывала наивного Чумакова?
На самом деле, тот самый выпуск "Давай поженимся" был приурочен к
Новому году. Вероятно, Юлию пригласили туда в качестве актрисы, чтобы разнообразить
полюбившийся формат. Скорее всего, Алексей Чумаков знал о съемках, но не афишировал
свои чувства.
В похожей
ситуации оказался и певец Слава Марлоу. Будучи гостем "Давай поженимся"
он выбрал девушку-героиню. Позже выяснилось, что это была всего лишь
приглашенная актриса. Получается, что поклонникам Юлии Ковальчук и Алексея
Чумакова ну нужно зря переживать.