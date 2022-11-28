В 2004 году Ирсон Кудикова стала участницей телепроекта Фабрика Звезд-5 Аллы Пугачевой. С Примадонной российской эстрады юная певица даже исполнила дуэтом песню Я все расставлю на свои места. О жизни сегодня 40-летняя Ирсон рассказала в эксклюзивном интервью Дни.ру на MUSICBOX PARTY.

В 2004 году Ирсон Кудикова стала участницей телепроекта "Фабрика Звезд-5 Аллы Пугачевой". С Примадонной российской эстрады юная певица даже исполнила дуэтом песню "Я все расставлю на свои места". О жизни сегодня 40-летняя Ирсон рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру" на MUSICBOX PARTY."Фабрика звезд" – одна из самых ярких страниц в моей жизни, – улыбается Ирсон. – Недавно я встретила Игоря Матвиенко (после окончания телепроекта Ирсон подписала контракт с продюсерским центром Матвиенко – Прим. ред.) и мы говорили, что до сих пор этот формат актуален, люди по нему скучают. Я бы так хотел все вернуть!.."При этом Кудикова призналась, что родители отговаривали ее от "Фабрики". Что же касается детей самой Ирсон, то у нее трое детей – Андрей, Алла и Александр. Правда, никто из них сценой не грезит. Но если вдруг они все же решат поучаствовать в чем-то подобном, оговаривать она их не станет. "У каждого человека свой путь, – пояснила артистка. – А вот если это будет "Дом-2", то тут я уже насторожусь".Именно из-за рождения детей Кудикова временно пропала из поля зрения – занималась их воспитанием. Но теперь она планирует громкое возвращение.Рассказала Кудикова и про наставницу проекта. "Алла Пугачева в жизни очень хорошая! – уверяет артистка. – Она не жесткая, как кажется, а справедливая!"