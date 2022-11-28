Гимнастка Ляйсан Утяшева знает простой рецепт вкуснейшего тирамису.

Гимнастка Ляйсан Утяшева знает простой рецепт вкуснейшего тирамису.У многих тирамису является одним из любимых блюд. Некоторые готовят его к особенному событию, а кто-то предпочитает без какого-либо повода порадовать себя вкуснейшим лакомством. Записывайте простой рецепт тирамису, которым однажды поделилась знаменитая спортсменка Ляйсан Утяшева.Для приготовления необходимо:три яичных желтка;500 граммов маскарпоне;печенье "Савоярди";кружка охлажденного кофе;две столовых ложки сахара;какао-порошок;соль.Супруга Павла Воли взбивает желтки с сыром маскарпоне, после чего добавила сахар и немного соли. Гимнастка пропитывает печенье кофе и выкладывает его в емкость (ее стенки должны быть высокими, чтобы все слои вместились). Сверху спортсменка выкладывает сырный крем. Слои можно чередовать.Конечно, употреблять получившееся блюдо сразу нельзя. Десерт должен минимум восемь часов простоять в холодильнике. Достав лакомство из холодильника, на верхний слой необходимо посыпать какао. В этом может помочь сито.Для тех, кто хочет посмотреть, что же получается у Ляйсан Утяшевой, публикуем видео данного рецепта, которое когда-то опубликовала сама гимнастка.