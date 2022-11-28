Певица Наталия Гулькина была замужем уже четыре раза. Ее избранниками уже становились продюсер, хореограф, педиатр... Судя по всему, поклонники снова скоро будут кричать звезде горько.

Певица Наталия Гулькина была замужем уже четыре раза. Ее избранниками уже становились продюсер, хореограф, педиатр... Судя по всему, поклонники снова скоро будут кричать звезде "горько".Людмила Гурченко, Лолита Милявская, Алла Пугачева – у всех этих артисток было по пять мужей. Наталия Гулькина решила, кажется, не отставать от знаменитых коллег."Пока рано говорить о том, будет ли свадьба, – рассказала Гулькина "Дни.ру". – Не думаю, что я готова в пятый раз поставить штамп в паспорте. Хотя, если говорить честно, я паспорт меняла, поэтому там вообще нет штампов о регистрации брака (смеется)".Очередной избранник Наталии продолжил созданную ею же традицию. "Все мужья были младше меня, – признается певица. – А новый парень младше меня всего на 15 лет (певице сейчас 58 – Прим. ред.). Ну а что в этом такого? Я что, плохо выгляжу?!"У певицы есть двое детей – сын Алексей от первого брака и дочь Яна от третьего. "Они хорошо приняли моего нового избранника, – радуется Гулькина. – И меня к нему они не ревнуют – все взрослые люди"."Мы вместе с молодым человеком не живем вместе, а просто встречаемся, – заверила звезда. – У нас такой романтический период пока. Он дарит мне цветы. А вот что касается украшений, то как-то так случилось в моей жизни, что мужчины украшения мне никогда не дарили – я сама себе все покупала".Если же говорить о богатстве избранника, то, по словам певицы, он – среднестатистический человек. "Есть квартира, машина", – приоткрыла занавес тайны звезда.