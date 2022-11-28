Когда Филипп Киркоров с отцом Бедросом, дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином появился на открытии ГУМ-катка на Красной площади, то, казалось, что тут появилась еще одна новогодняя елка – так ярко и броско был одет король российской эстрады. Не менее вызывающими оказались и его высказывания.

Когда Филипп Киркоров с отцом Бедросом, дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином появился на открытии ГУМ-катка на Красной площади, то, казалось, что тут появилась еще одна новогодняя елка – так ярко и броско был одет король российской эстрады. Не менее вызывающими оказались и его высказывания.Только что Киркоров сыграл Ипполита из фильма "Ирония судьбы, или с легким паром!" в ремейке телеканала ТНТ. Картину под названием "Самоирония судьбы!" покажут в новогоднюю ночь."Вы даже себе не представляете, на какие жертвы я пошел, играя Ипполита, – признался певец "Дни.ру". – Что со мной только не делали на съемочной площадке!"Хотя оценили работу не все. Например, Мария Шукшина в своем Telegram-канале была категорична. "Вот еще один назревающий приступ безвкусия и отсутствия идей в шоу-бизнесе: Киркоров –"Жар-птица" – теперь в роли Ипполита из "Иронии судьбы". Вообще даже удивительно, что не в роли Нади… "Фили" и другие "хрюши" в полном составе. "Какая гадость эта ваша заливная рыба!" – возмутилась актриса.Киркорову же на эту едкую критику плевать. "Да пошла она на *** (обсценное название мужского полового органа – Прим. ред.), эта Шукшина, – плюнул в актрису Филипп. – За******ла что она, что второй этот м***к Певцов. Делать им нечего! К своему "нулю" прибавляют "единицу" в виде меня и на время становятся "десятками". Кто они такие?! Я вспоминаю о них только тогда, когда они вспоминают меня. Но я им это прощаю, разрешаю!.. Дети!.."Напомним, упомянутый Дмитрий Певцов не раз критиковал Филипп Киркорова. "Этой мерзости не должно быть на российской эстраде", – заявлял актер, подписывая петицию за отмену концертов короля российской эстрады в Крыму. А шоу певца он назвал "сатанинским".