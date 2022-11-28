Накануне в 20 часов 30 минут на улице Большая Московская 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2104»,...

Накануне в 20 часов 30 минут на улице Большая Московская 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2104», не имеющий водительского удостоверения, не уступил дорогу автомобилю Nissan.После столкновения автомобиль ВАЗ совершил наезд на находящийся рядом памятник, сообщает ОИиОС УМВД России по Владимирской области.Автомобили получили повреждения, о пострадавших информация не поступала.В отношении водителя «ВАЗ 2104» составлены протоколы.Напоим, утром "Вести" уже сообщали о попавшем на видео резонансном ДТП прямо у Золотых ворот.