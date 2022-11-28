Навстречу тысячелетию Суздаля. Как встретит регион эту дату? Игорь Щёголев, полномочный...

Навстречу тысячелетию Суздаля. Как встретит регион эту дату? Игорь Щёголев, полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе, возглавил совещание в суздальском кремле. Какие вопросы звучали, расскажет Мария Платанюк.Над Суздалем - звон кремлёвских курантов. Колокольня "сердца" Суздаля - в активной зоне реставрации. О работах, которые идут в кремле тысячелетнего города, полномочному представителю Президента в ЦФО Игорю Щёголеву рассказывают музейщики.Екатерина Проничева, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Мы думаем, что эта часть у нас будет входной группой в Кремль. Потому что вход в Коемль должен быть в центральной части, не с задворок, как это происходит сейчас.Кремль - древнейшая часть Суздаля. Его ядро. Ансамбль кремля - объект культурного наследия федерального значения. "Лицо" Суздаля торопятся привести в порядок.- На зиму планируем работы по кровле. Частичной замене столярки. И как только весна позволит, она в июне месяце будет у нас белая-красивая.Одна из главных тем встречи в Архиерейских Палатах - подготовка к официальному тысячелетию Суздаля. Его по указу Президента отметят на государственном уровне в 2024-ом. Особое внимание Игоря Щёголева - археологическому наследию. Уникальные артефакты федеральному гостю представляет академик Николай Макаров, директор Института археологии Российской Академии наук.Николай Макаров, директор Института археологии Российской Академии наук:- Височные кольца - это такой этнический паспорт славян. Считается, что расселение славян в Восточной Европе маркировано этими находками височных колец.Суздаль - место особой силы, подчёркивает Игорь Щёголев. История Суздаля, которая ведёт свой отсчёт с 10-го столетия, доказывает: наши предки умели выбирать места для своих городов.Игорь Щёголев, полномочный представитель Президента в Центральном Федеральном округе:- Осваивали эти земли. И сделали так, что они стали одним из центров большого древнерусского государства. А затем фактически именно отсюда началось становление того государства, которое мы сейчас называем Россия.Уважая прошлое, одновременно смотря в будущее. Подготовка к юбилею Суздаля - это не просто реставрация и фасады, приведённые в порядок. Это "перезагрузка" инфраструктуры. Дороги, парковки, ЖКХ, ремонт социальных объектов. Отдельно губернатор Александр Авдеев говорит о реконструкции дороги на Суздаль. Она должна стать четырёхполосной. Работы начнутся уже этой зимой. Глава региона уверен: Суздаль будет ближе и доступнее.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Сквозная доставка из Москвы. Карта "Тройка" - это полностью доставка. Трансфер включен в проезд. Поэтому мы готовимся. Мы готовимся к повышенному вниманию наших гостей и подстраиваем под это инфраструктуру. И, конечно, готовим событийный календарь.В статусе новогодней столицы России Суздаль встретит свой юбилейный 2024-ый год. А прологом юбилея будут крупные культурные проекты. Уже в январе следующего года в Третьяковской галерее представят уникальные коллекции тканей, шитья, археологические находки, клады. Найденные на суздальской земле. Русской сокровищнице - во всех смыслах.Мария Платанюк "Вести-Владимир".