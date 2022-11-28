26 ноября в Суздаль приехал официальные представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимирской области. Целью визита стала проверка

26 ноября в Суздаль приехал официальные представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимирской области. Целью визита стала проверка исполнения приказа Путина. 29 января 2015 года президент подписал указ о подготовке жемчужины Золотого кольца к празднованию ее юбилея в 2024 году. Обновить требовалось общее состояние города, стоянки автотранспорта, логистику турпотока,