Прокуратурой при обследовании автомобильной дороги по ул. Суздальская (от ул. Луначарского до ул....

Прокуратурой при обследовании автомобильной дороги по ул. Суздальская (от ул. Луначарского до ул. Каманина) установлено, что на всем ее протяжении имеются дефекты.То же самое и на автомобильных дорогах «Волга-Энергетик-Семеновское», от д.67 до д.80 по ул. 1-ая Пионерская, по ул. Карла Маркса, г. Владимира.Заместителю главы администрации города внесено представление, но они в установленный срок устранены не были. Тогда прокурор обратился в Октябрьский районный суд, который удовлетворил требования в полном объеме, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Фото https: //www.pxfuel.com/