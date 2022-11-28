Суд приговорил 34-летнего мужчину к шести годам колонии-поселения за ДТП, в котором погиб его друг. Жителя Тюмени также лишили водительского удостоверения на 2 года 10 месяцев. Трагедия ..

Суд приговорил 34-летнего мужчину к шести годам колонии-поселения за ДТП, в котором погиб его друг. Жителя Тюмени также лишили водительского удостоверения на 2 года 10 месяцев.Трагедия произошла 6 мая. В тот день он был в гостях у друга, мужчины выпивали, а затем решили на своей машине доехать до бани в деревне Черемшанка. В машине находились четверо: Гаврилов за рулем, друг на переднем сидении, а также его сын и еще один приятель, которого компания подобрала по дороге.В итоге машина попала в аварию, и пассажир на переднем сидении погиб. Тюменца, который был за рулем, признали виновным в смерти. Об этом пишет .