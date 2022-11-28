Жительница Нижегородской области доказала коммунальщикам их неправоту.

Жительница Нижегородской области доказала коммунальщикам их неправоту.Бывший руководитель "ОРБ Нижний" Татьяна Большухина несколько лет назад решила разобраться с платежками за коммунальные услуги и пришла к выводу, что в документах есть неоднозначные строки.Во-первых, есть раздвоение счетов. К примеру, иногда пункт "капитальный ремонт" указан два раза. Увидев такое, женщина решила разобраться и выяснила, что такой пункт в платежке еще в 2007 году ввели местные власти. При этом за капремонт россияне начали платить согласно Жилищному кодексу с 2012 года. Когда закон ввели, у нижегородцев осталась и старая, и новая строка.Женщина обратилась в прокуратуру и доказала, что новшество ввели без ведома жильцов, а собрание, о котором говорили ей в домоуправлении, прошло без их участия, и в итоговом протоколе своих подписей люди не увидели."Делают хитро. Судья сказала мне: "Докажите, что это не ваша подпись, и предъявите для экспертизы образец вашей подписи 2012 года", – рассказала пострадавшая.Далее в суде она доказала, что в протоколе стоит не ее подпись, в результате ей вернули все начисленные ранее деньги. Но только ей одной.Подделка подписей жильцов – вторая проблема. С ней приходится разбираться каждому по отдельности. Третья схема обмана простых граждан – беспричинный рост тарифов. В основном люди закрывают на это глаза, но согласно Жилищному кодексу, за изменение тарифа должны голосовать жители, при этом должно быть экономическое обоснование, сообщает .Таких обманных схем у коммунальщиков уйма. Татьяна призывает всех перестать быть инертными плательщиками и отдавать свои деньги в пустоту, а настаивать на разъяснении каждого рубля в платежке. Во всяком случае так обманывать людей станет хотя бы неудобно и энергозатратно.