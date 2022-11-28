Лера Кудрявцева призналась в страшной ситуации: ее ограбили средь бела дня. Телеведущая ехала на работу.

Лера Кудрявцева призналась в страшной ситуации: ее ограбили средь бела дня. Телеведущая ехала на работу.На телевидении творится настоящий круговорот интервью: то звезды приглашают персонажей на свои шоу, то – сами ходят в гости. Таким образом поступают для наращивания медийности почти все звезды, в том числе и Лера Кудрявцева.На днях она стала гостьей студии "Ты не поверишь", где была затронута тема телефонного мошенничества. Своими историями на свой счет поделились певица Настя Крайнова, у матери которую аферисты выманили 700 тысяч рублей, актерВалерий Николаев, кого незнакомцы пытались увезти на машине в неизвестном направлении.К сожалению, было чем поделиться на этот счет и молодой маме Лере Кудрявцевой. Ей написала знакомая, проживающая в США и попросила в долг крупную сумму денег, якобы для того, чтобы закрыть "некий важный вопрос в России". Лера, торопившаяся в тот момент по делам, не стала долго думать и сразу отправила сумму по требуемым реквизитам. Лишь спустя время телеведущая поняла, что долг никто возвращать не собирается, и осознала свою ошибку, с ужасом признав, что в момент совершения банковской операции была "как в тумане"."Взяла и перевела 180 тысяч. Я — лох", – буквально разрыдалась у всех на виду выбитая из колеи Лера Кудрявцева.Ситуация, надо признать, действительно печальная, но, если постараться, можно найти и что-то положительное: эти деньги у попавшейся на удочку мошенников Леры Кудрявцевой не последние, поэтому телефонные мошенники не раздели телеведущую догола.