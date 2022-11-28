Приятным бонусом к новой квартире станет мебель с выгодой до 20%.

Приятным бонусом к новой квартире станет мебель с выгодой до 20%.Многие россияне предпочитает при покупке квартиры обращаться за помощью к банкам. Если речь идет о новостройке, то одним кредитом на недвижимость все не обойдется. Зачастую гражданам приходится брать дополнительные заемные средства, чтобы провести ремонт, а также приобрести мебель и сантехнику. Однако эту проблему могут решить власти.Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ сегодня прорабатывает законодательную инициативу, которая позволит включать меблировку в цену ипотеки за недвижимость. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Никита Стасишин.В интервью газете "Известия" он подчеркнул, что зачастую россиянам после покупки квартиры в новостройке приходится брать отдельный кредит, чтобы обставить дом мебелью. Если поправки будут приняты, то данную проблему за покупателей начнут решать застройщики.Чиновник отметил, что стоимость мебели и стоимость квартиры будут включены в единый кредит. По его словам, таким образом граждане смогут сэкономить на покупке диванов, кресел, кроватей, шкафов, тумбочек и других предметов до 20%.Заместитель главы Минстроя добавил, что данная практика будет распространяться также и на льготные варианты ипотеки, которые власти ранее предложили гражданам. Он добавил, что вопрос прорабатывается сейчас Правительством РФ совместно с Центробанком.