Только в 20 городах квадрат дешевле 100 тыс. рублей.

Только в 20 городах "квадрат" дешевле 100 тыс. рублей.За год средняя стоимость «квадрата» в жилых комплексах Подмосковья выросла на 14%, до 151,6 тыс. рублей. Количество городов, где квадратный метр дешевле 100 тыс. рублей, сократилось с 31 до 20. При этом только из одного из этих городов можно доехать до центра столицы за час, остальные населенные пункты расположены дальше.Самый близкий к столице областной город с доступным жильем – Павловский Посад. Средняя цена «квадрата» в местных жилых комплексах составляет 87,3 тыс. рублей.Самые низкие цены зафиксированы в Ожерелье и Кашире – 61,4 тыс. рублей за кв. м. В Рошале, Шатуре и Волоколамске жилье можно купить в среднем за 70,3 тыс. рублей за кв. м.Средние цены до 80 тыс. рублей за кв. м действуют в городах Куровское, Воскресенск и Егорьевск. Квартиру с ценой «квадрата» до 90 тыс. рублей можно найти в Орехово-Зуево, Михнево и указанном ранее Павловском Посаде.Аналитики отмечают, что несмотря на снижение цен в последние полгода, подмосковный рынок все еще сильно переоценен. В ряде городов квартиры за год подорожали в 1,5-2 раза. В ближайшие месяцы жилье продолжит дешеветь, а список городов, где «квадрат» стоит менее 100 тыс. рублей, опять расширится.