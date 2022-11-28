Больше 30 человек госпитализировали в инфекционные больницы Подмосковья с симптомами менингита. Все они – сотрудники склада Ozon. У пациентов наблюдаются головные боли, повышенная ..

Больше 30 человек госпитализировали в инфекционные больницы Подмосковья с симптомами менингита. Все они – сотрудники склада Ozon. У пациентов наблюдаются головные боли, повышенная температура и кашель, сообщают .Отмечается, что все зараженные жили в общежитии в Нахабино, по 4-5 человека в комнате. Первые симптомы больные почувствовали несколько дней назад, но, несмотря на это, все равно ходили на работу. Как сообщает , в итоге людям стало хуже, сейчас некоторые находятся в реанимации.