Светлана Светличная снова оказалась в больнице.

Светлана Светличная снова оказалась в больнице.Как известно, Светлана Светличная несколько месяцев находилась в Научном центре социальной и судебной психиатрии Сербского, после чего проходила реабилитацию на дому. Ухаживал за артисткой сын Алексей Ивашов и его супруга Ольга. Но, кажется, без постоянного внимания специалистов звезде советского кино становится хуже.Сегодня стало известно об очередной госпитализации Светличной. Алексей сообщил, что его мать положили в учреждение, находящееся "на Матросской тишине". В Сети решили, что сын артистки имел в виду психиатрический стационар имени В. А.Гиляровского.По словам Ивашова, явно измученного болезнями матери, теперь то учреждение – постоянное место пребывания Светланы Афанасьевны. В данный момент ее состояние якобы в норме. Также Алексей добавил, что госпитализацией его матери занимается его жена.Интернет-пользователи комментируют новость об очередной госпитализации 82-летней актрисы так: "Скорейшего выздоровления", "Спихнул мать в дурку?", "Да у нее уже крыша начала ехать".Светлане Светличной остается лишь посочувствовать, ведь ей не удалось провести старость в здравии. О нелегкой судьбе некогда популярной артистки ранее "Дни.ру".