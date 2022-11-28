За 65 лет время в стенах учреждения-юбиляра родилась почти половина населения Владимира. Второй...

За 65 лет время в стенах учреждения-юбиляра родилась почти половина населения Владимира.Второй роддом построили на средства от коммунистических субботников. Двухэтажное здание имело сорок акушерских коек. В шестидесятые годы возвели корпус гинекологического отделения. Сегодня в роддоме - две женских консультации, десятки отделений, палаты "Мать и дитя". Работает Школа материнства.Четверть века в роддоме № 2 главным врачом проработала Ирина Кирюхина, заслуженный врач Российской Федерации, а до этого она была начмедом. По её словам, роддом всегда жил в ногу со страной. Демографический подъём становился отражением позитивных изменений. Сегодня медучреждение возглавляет Сергей Телегин. Главная ценность роддома - кадры, его высокопрофессиональные врачи.Сотрудников второго роддома поздравил заместитель губернатора Константин Баранов. Многие сотрудники получили грамоты и благодарности. В том числе от Законодательного собрания области. Их вручил председатель ЗС Владимир Киселев. Сам политик появился на свет именно в этом роддоме.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Они принимают роды, они выхаживают детей, в том числе и недоношенных, они помогают мамам в самое тяжелое время после родов. И как сегодня говорили выступающие, действительно, они несут ответственность за две жизни сразу: за жизнь ребенка и за жизнь мамы. А где-то там еще и папа ходит, волнуется. Конечно, замечательное событие, спасибо всем большое.