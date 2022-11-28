После обследования на них выявлены дефекты в виде ухабов и выбоин.

Прокуратура Владимира добивается ремонта четырёх городских дорог. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.На улице Суздальской (от Луначарского до Каманина), участке проезжей части «Волга-Энергетик-Семеновское», на 1-ой Пионерской и Карла Маркса выявлены дефекты в виде ухабов и выбоин.Заместителю главы администрации областного центра внесено представление. Нарушения не были устранены в установленный срок. Прокурор подал иск. Октябрьский районный суд обязал УЖКХ горадминистрации устранить выявленные нарушения.Исполнение решений находится на контроле надзорного органа.