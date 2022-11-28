Ленинский районный суд города Владимира прекратил уголовное дело в отношении врачей областного...

Ленинский районный суд города Владимира прекратил уголовное дело в отношении врачей областного перинатального центра, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (нереабилитирующие основание), сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Напомним, что уголовное дело было начато в отношении врача, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и служебном подлоге. А также в отношении главного врача лечебного учреждения, обвиняемого в организации и руководстве служебным подлогом.32-летняя женщина умерла в 2016 году через 4 месяца после родов во владимирском областном перинатальном центре. Сразу после естественного рождения ребенка у молодой пациентки началось сильное кровотечение, которое привело к отказу работы почек, остановке сердца и обширному отеку головного мозга.6 лет назад "Вести" сообщали, что "Состояние владимирской роженицы Анны Бобриковой остаётся тяжелым". Далее - как "Полиция выясняет, кто довел Анну Бобрикову до крайне тяжелого состояния".Тогда же "В облздраве огласили итоги проверки по делу Анны Бобриковой", после чего выяснилось, что "Медицинскую помощь Анне Бобриковой оказывали с грубыми нарушениями". Потом ее стали готовить к переводу в хоспис, несмотря на то, что муж был против. Увы, в итоге, в социальных сетях муж Анны Бобриковой, Сергей Плаксин, сообщил, что его супруга умерла: "Ребята, Аня умерла. В 23 ч остановилось сердце."Фото из группы памяти Анны в ВК.