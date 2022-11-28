Поведение Ивана Урганта вызывает недовольство у близких ему людей.
Поведение Ивана Урганта вызывает недовольство у близких ему людей.
После начала
февральских событий, многие артисты шоу-бизнеса спешно покинули Россию. Кто-то
быстро освоился заграницей, обзавелся работой, и даже начал выходить в свет. Другим
же переезд достался нелегко, и спустя несколько месяцев они вернулись обратно.
Так, в числе вернувшихся числится и ведущий Иван Ургант. Сейчас вокруг звезды
крутятся разговоры — сможет ли он вернуться на телеэкраны?
Не все звездные
коллеги поддержали Урганта в душевных метаниях. Например, актриса Елена Драпеко
посчитала, что Иван отвернулся в страны. По мнению женщины, многие зрители не
простили ведущего и справедливо вычеркнули Урганта из семьи.
"Ванечку так
любили, смотрели каждый вечер его "Вечерний Ургант". Он был родным в
каждом доме… Народ этого не простит. Даже если Ваня вернется, у него уже не будет
прежней всенародной любви", — сетует Елена Драпеко.
74-летней актрисе
кажется, что своим поведением Иван Ургант расстроил и отца, который разделяет
другое мнение относительно происходящих событий. Предавшего убеждения Урганта-старшего
шоумен хотел спасти свое финансовое положение, говорит Драпеко. С ней согласна
и Мария Шукшина. Актриса считает, что Ивану Урганту больше не место на главном
телеканале.