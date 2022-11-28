Поведение Ивана Урганта вызывает недовольство у близких ему людей.

Поведение Ивана Урганта вызывает недовольство у близких ему людей.После началафевральских событий, многие артисты шоу-бизнеса спешно покинули Россию. Кто-тобыстро освоился заграницей, обзавелся работой, и даже начал выходить в свет. Другимже переезд достался нелегко, и спустя несколько месяцев они вернулись обратно.Так, в числе вернувшихся числится и ведущий Иван Ургант. Сейчас вокруг звездыкрутятся разговоры — сможет ли он вернуться на телеэкраны?Не все звездныеколлеги поддержали Урганта в душевных метаниях. Например, актриса Елена Драпекопосчитала, что Иван отвернулся в страны. По мнению женщины, многие зрители непростили ведущего и справедливо вычеркнули Урганта из семьи."Ванечку таклюбили, смотрели каждый вечер его "Вечерний Ургант". Он был родным вкаждом доме… Народ этого не простит. Даже если Ваня вернется, у него уже не будетпрежней всенародной любви", — сетует Елена Драпеко.74-летней актрисекажется, что своим поведением Иван Ургант расстроил и отца, который разделяетдругое мнение относительно происходящих событий. Предавшего убеждения Урганта-старшегошоумен хотел спасти свое финансовое положение, говорит Драпеко. С ней согласнаи Мария Шукшина. Актриса считает, что Ивану Урганту больше не место на главномтелеканале.