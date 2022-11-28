Серьёзных повреждений у монумента нет. Сбоку на постаменте видны небольшие сколы.

Во Владимире отечественная легковушка врезалась в памятник Павлу Лебедеву-Полянскому. Об этом свидетели ДТП рассказали в соцсетях.Авария произошла вечером 27 ноября. Серьёзных повреждений у монумента нет. Сбоку на постаменте видны небольшие сколы.Как подчеркнули очевидцы, машину занесло во время поворота.О пострадавших пока ничего неизвестно. Подробности уточняются.