Это произошло накануне в темное время суток.
Фото с места происшествия опубликовал ТГ ЧП...
Это произошло накануне в темное время суток.
Фото с места происшествия опубликовал ТГ ЧП Владимир.
Бордовый автомобиль ВАЗ с кузовом "универсал" вылетел с дороги при попытке на скорости обогнуть "Золотые ворота". На пути у лихача встал бюст филологу Лебедеву-Полянскому перед зданием филфака ВлГУ.
Информации о пострадавших людях или повреждениях памятника нет.
Детали устанавливают правоохранительные органы.
Фото ТГ ЧП Владимир.