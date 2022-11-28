Это произошло накануне в темное время суток. Фото с места происшествия опубликовал ТГ ЧП...

Это произошло накануне в темное время суток.Фото с места происшествия опубликовал ТГ ЧП Владимир.Бордовый автомобиль ВАЗ с кузовом "универсал" вылетел с дороги при попытке на скорости обогнуть "Золотые ворота". На пути у лихача встал бюст филологу Лебедеву-Полянскому перед зданием филфака ВлГУ.Информации о пострадавших людях или повреждениях памятника нет.Детали устанавливают правоохранительные органы.Фото ТГ ЧП Владимир.