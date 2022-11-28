СУ СК возбудил уголовное дело. До суда фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

В Гусь-Хрустальном задержан наркодилер, пытавшийся дать взятку полицейским. Подробностями истории поделились в УМВД по Владимирской области.В один из дней они поймали 41-летнего мужчину, на кармане у которого было более 640 граммов марихуаны и других запрещённых веществ. Сидя в полицейской машине, любитель «кайфа» предложил сотрудникам МВД взятку в размере 50 тысяч рублей.Однако злоумышленнику не повезло. Ему попался честный полицейский, который сообщил об этом коллегам. Факт попытки вручить мзду задокументировали. СУ СК возбудил уголовное дело. До суда фигуранта отпустили под подписку о невыезде.