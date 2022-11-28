Киржачским районным судом осужден за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения....
Киржачским районным судом осужден за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения. Которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.
Вечером 8 апреля он пьяным ехал на «Suzuki GRAND VITARA» улице Набережная с превышением скорости. Машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в «ВАЗ 21074». Водитель "Лады" скончался на месте, его пассажирка получила тяжкие телесные повреждения, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Виновный 5 лет колонии-поселения.
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