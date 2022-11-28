Было установлено, что в 2020 году ДТП на улице Кузнечная произошло из-за отсутствия знаков «Главная...

Было установлено, что в 2020 году ДТП на улице Кузнечная произошло из-за отсутствия знаков «Главная дорога» и «Уступи дорогу». Именно поэтому водитель "Skoda Fabia" нарушил правила дорожного движения и столкнулся с "Ладой".В ДТП имелась вина Управления городского хозяйства г. Коврова, ненадлежащим образом осуществляющего мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на данном участке дороги. сообщила пресс-служба Ковровского городского суда.В итоге, с управления взыскан материальный ущерб в размере 11 425 рублей, а также судебные расходы в размере 55 923 рублей.Фото https://www.pxfuel.com