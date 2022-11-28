Новая котельная построена вместо старой кирпичной, на которой прошлой зимой случилась авария....

Новая котельная построена вместо старой кирпичной, на которой прошлой зимой случилась авария.Рухнула крыша, оставив без тепла 32 многоквартирных дома, два детских сада, отдел полиции, отделения пожарной части и военкомата. Как идут работы на новом объекте, выяснила наша съемочная группа.Спустя почти год из трубы муромской котельной на улице Московской, наконец, снова идет дым. Начались пусконаладочные работы на новом объекте. Он появился ровно на том месте, где стояла старая котельная, крыша которой в начале этого года внезапно рухнула.Александр Вишняков, директор Муромского филиала ООО "Владимиртеплогаз":- Владимиртеплогазом были проведены все необходимые работы по обмуровке котлов, по насосным группам, по трубопроводам, по энергообеспечению. Все на сегодняшний момент готово и готово подавать теплоноситель потребителям.Вот так выглядело это место сразу после аварии. Поехала стена - потащила за собой крышу. Людей внутри, благо, не было, однако без пострадавших не обошлось. Семьсот муромлян в двадцатиградусный мороз остались без отопления. Кто-то - еще и без горячей воды. "Владимиртеплогазу" пришлось в срочном порядке по земле прокладывать трубы от котельных на улице Воровского и Муромской городской больницы. Временная схема подачи тепла действует до сих пор.Светлана, местная жительница:- В этом году мы специально утепляли стены, фасады, чтоб не замерзнуть. А так холодно...Сейчас идет согласование всех документов, практически завершена внутренняя отделка новой котельной. Осложнил ход работ непростой грунт, говорит подрядчик. Вероятно, его излишняя подвижность и стала одной из причин январской аварии. Теперь он дополнительно укреплен. Зато не было проблем с котлами и трубами внутри - они при обрушении практически не пострадали.Илья Гриднев, технический директор ООО "Квадраты":- Договор мы заключили в мае, а начали работу, ну, наверно, где-то в июле, потому что сначала проектирование шло. Абсолютно не типовой, он индивидуальный, поскольку нужно было сохранить оборудование, нужно было вписаться в существующее пятно застройки.Татьяна Логинова, старший помощник прокурора Владимирской области по взаимодействию со СМИ и общественностью:- Срок исполнения обязательств изначально был установлен до 1 октября текущего года. Работы на объекте своевременно завершены не были. В связи с чем 21 октября муромским городским прокурором директору подрядной организации было внесено представление.Прокуратура пристально следит за строительством новой котельной. Из-за отсутствия контроля за выполнением строительно-монтажных работ прокурорские предупреждения также получили глава администрации округа Муром и руководитель муромского филиала "Владимиртеплогаза". Последний пообещал, что котельная будет запущена в ближайшие дни.Кристина Иванова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"