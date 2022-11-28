В Северной столице России по подозрению в убийстве задержали мигранта. Он делал ремонт в квартире, где два дня назад была найден труп девушки.
Тело умершей лежало в куче строительного ..
В Северной столице России по подозрению в убийстве задержали мигранта. Он делал ремонт в квартире, где два дня назад была найден труп девушки.
Тело умершей лежало в куче строительного мусора, передает . Оперативникам удалось задержать подозреваемого в хостеле по улице Московской. Мигрант был взят под стражу и помещен в следственный изолятор.