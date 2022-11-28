Исследование было проведено в 16 городах с населением от одного миллиона человек, а также в Московкой и Ленинградской областях.

Исследование было проведено в 16 городах с населением от одного миллиона человек, а также в Московкой и Ленинградской областях.Еще совсем недавно под влиянием сначала пандемии коронавируса, а потом и мировой экономической нестабильности российский рынок недвижимости начал испытывать ряд трудностей. Однако постепенно ситуация приходит в норму. Сегодня в стране растет предложение на арендное жилье, что порождает конкуренцию среди собственников.Арендодателям в погоне за потенциальными клиентами приходится снижать цены за квартиры. При этом и арендаторы становятся более разборчивыми – они предпочитают дольше выбирать и рассматривать как можно больше вариантов. Разумеется, при правильном подходе добиться скидок становится проще.Сегодня однокомнатную квартиру в среднем можно снять за 21,7 тысяч рублей. Об этом сообщает газета "Комерсантъ" со ссылкой на исследование, проведенное компаний "ЦИАН.Аналитика". Эксперты оценили варианты на 18 крупнейших российских рынках недвижимости.Исследование было проведено в 16 городах с населением от одного миллиона человек, а также в Московкой и Ленинградской областях. Так, цена за аренду двухкомнатной квартиры в среднем составила 31,9 тысяч рублей. Аналитики зафиксировали падение стоимости аренды на один и три процентных пункта, соответственно.При этом студии оказались дороже однокомнатных квартир – 22 тысячи рублей за месяц. А за жилье с тремя комнатами придется выложить уже 43 тысячи рублей.