Судогодским районным судом она признана в ложном доносе. После получения из ООО «Арка» уведомления...

Судогодским районным судом она признана в ложном доносе.После получения из ООО «Арка» уведомления о необходимости погашения задолженности по договору займа, оформленному между обвиняемой и ООО МФК «Займ Онлайн», она обратилась в ОМВД по Судогодскому району и сообщила заведомо ложные сведения. О том, что якобы оформлении неустановленным лицом договора займа с использованием ее личных данных.Полицией установлено, что обстоятельства, указанные обвиняемой в заявлении не соответствуют действительности, и само заявление является заведомо ложным, приговор не вступил в законную силу, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Суд в целях назначил ей условное наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием в доход государства 5 % из заработной платы осужденной.