Владелец «четвёрки» ездил без прав. На него составлено два протокола.

Появились подробности в центре Владимира, в котором легковушка протаранила памятник у Золотых Ворот.Как рассказали редакции vlad.aif.ru в пресс-службе УМВД по Владимирской области, 27 ноября около 20:30 минут на улице Большая Московская 18-летний водитель «ВАЗ 2104» не уступил дорогу «Ниссану». После столкновения отечественная машина врезалась в постамент.«Автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет», - уточнили в полиции.Отмечается, что владелец «четвёрки» ездил без прав. На него составлено два протокола.