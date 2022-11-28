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Восстановлению не подлежала. Спустя год на...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
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Восстановлению не подлежала. Спустя год на месте аварийной котельной в Муроме готовят к открытию новую.
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Какой будет программа празднования тысячелетия Суздаля? Древний город посетил полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев.
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И бильярд на льду. Итоги международного турнира по кёрлингу в Муроме. Как выступила команда хозяев?