Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Перезагрузка Восстановлению не подлежала. Спустя год на...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- ПерезагрузкаВосстановлению не подлежала. Спустя год на месте аварийной котельной в Муроме готовят к открытию новую.- Два года до юбилеяКакой будет программа празднования тысячелетия Суздаля? Древний город посетил полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев.- Камень в домеИ бильярд на льду. Итоги международного турнира по кёрлингу в Муроме. Как выступила команда хозяев?