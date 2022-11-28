В сентября в Сенат США передали акт, в котором перечислены российские политики и звезды шоу-бизнеса, которых хотят обвинить в нарушении прав человека. В нем свыше 190 фамилий. Среди них и Филипп Киркоров.

В сентября в Сенат США передали акт, в котором перечислены российские политики и звезды шоу-бизнеса, которых хотят обвинить в нарушении прав человека. В нем свыше 190 фамилий. Среди них и Филипп Киркоров.Киркорову есть, что терять. 15 лет назад в Майами он приобрел шикарную виллу. "В доме Филиппа – 8 спален, бассейн и гостевой домик, – рассказывала побывавшая там диджей Катя Гусева. – На участке у Филиппа растет множество красивых пальм. Природа, правда, потрясающая! Я каждый раз удивлялась, что прямо среди пальм бегают живые игуаны. У Филиппа все создано для комфорта: рядышком – поля для гольфа, зона барбекю".В этом элитном коттеджном поселке проживает и Рики Мартин. По словам Гусевой, Киркоров всегда был ряд, что рядом живут знаменитости и работают магазины его любимых брендов. "Он ходит на шопинг и получает от этого настоящее удовольствие. Шкафы у Филиппа забиты брендовыми кроссовками, кепками, шортами – чего у него только нет", – восхищалась подруга.Теперь райскому отдыху среди пальм, шоппингу, развлечениям в любимом королем российской эстрады Диснейленде и работе в Штатах пришел конец. Многие стали даже говорить, что Киркоров избавится от иностранной недвижимости.Но знающая его Катя Гусева уверена: все будет хорошо. "Мне кажется, он решит это вопрос, – заявила "Дни.ру" подруга короля. – Филипп Бедросович способен на многое. У него все, включая виллу в США, останется, и санкции снимут. Он умеет дружить!"