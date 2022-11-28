Начистили лёд на «бронзу». Владимирская команда по кёрлингу вошла в тройку призёров международного...

Начистили лёд на «бронзу». Владимирская команда по кёрлингу вошла в тройку призёров международного турнира «Murom Classic 2022». О финальных схватках на льду - в нашем репортаже.Свииип, свииип... Давай-давай-давай. Всё, не надо!Свип, скип, энд, хаммер. Эти слова стали самыми популярными в Муроме за пять дней международных соревнований по кёрлингу. Ежедневные схватки на льду собирали полные трибуны зрителей. Ещё бы - среди участников сборная Владимирской области, а их соперники - призёры чемпионатов мира и Европы, участники Олимпийских игр. Команда Маргариты Фоминой, скипа или капитана владимирских спортсменок, смогла добраться до полуфинала и, в итоге, завоевать бронзу.Маргарита Фомина, член сборной Владимирской области по кёрлингу, трёхкратная чемпионка Европы:- Задача на турнир была, в первую очередь, квалифицироваться в четвёрку. То есть выйти из группы из первого или второго места. Задача минимум была выполнена, мы первую игру сыграли неважно - играли против первой сборной Ковалёвой. Следующие игры пошли по накатанной и всё больше обретали уверенность.На финальном матче, в котором встретились два состава сборной России, тоже полные трибуны.Евгений Рычков, глава округа Муром:- Не только для Мурома значимое мероприятие, но и для России в целом. Потому что вот в сегодняшних условиях мы испытываем дефицит крупных соревнований, тем более международных. И то, что в Муроме это прошло в эти дни - это такое значимое событие и в целом для кёрлинга России. А для Мурома, конечно же, очень приятно принимать сильнейших спортсменов нашей страны и зарубежных стран.Несмотря на плотную борьбу вначале, когда команды буквально дышали друг другу в спины, уже к середине игры победитель был предопределён.Галина Арсенькина, член сборной России по кёрлингу, чемпионка Европы:- Кёрлинг - это всегда о камушках, о льде. И здесь кто первый прочитает лёд, приспособится к камням, есть небольшие нюансы. Поэтому аккуратничали и не удавалось оторваться в счёте. Но чем дальше, тем больше понимали все тонкости, больше приспосабливались и вот вылилось в результат.Со счётом 6-2 победителями турнира «Murom Classic 2022» стала сборная России №1. Впереди кубок России, где команды встретятся снова. И как знать, возможно, муромские спортсменки поднимутся на высшую ступень пьедестала.Дмитрий Горкин, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»