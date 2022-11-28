Теперь перезагрузка центров занятости будет проходить не в отдельных учреждениях, а полностью в регионе.
В 2023 году во Владимирской
области начнётся комплексная модернизация службы занятости. Теперь
перезагрузка центров занятости будет проходить не в отдельных
учреждениях, а полностью в регионе.
«В рамках федерального проекта
«Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в области уже
модернизирован флагманский центр во Владимире. Там помощь соискателям и
работодателям оказывают комплексно с учётом их жизненной или
бизнес-ситуации, расширен перечень сервисов, а сотрудники прошли
переобучение. До конца года завершится модернизация центра занятости
населения в Муроме. Благодаря модернизации соискатели смогут находить
работу быстрее», – отметил директор Департамента труда и занятости
населения Андрей Григорьев.
Напомним, что Владимирская область вошла в
проект модернизации центров занятости в 2020 году. Кроме ремонта зданий
и офисных помещений изменился принцип оказания государственных услуг –
региональные центры занятости перешли к решению проблем посетителей с
учётом жизненных обстоятельств и бизнес-ситуаций. Всего в России уже
модернизировано 89 центров занятости в 73 регионах.