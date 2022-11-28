Теперь перезагрузка центров занятости будет проходить не в отдельных учреждениях, а полностью в регионе.

В 2023 году во Владимирскойобласти начнётся комплексная модернизация службы занятости. Теперьперезагрузка центров занятости будет проходить не в отдельныхучреждениях, а полностью в регионе.«В рамках федерального проекта«Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в области ужемодернизирован флагманский центр во Владимире. Там помощь соискателям иработодателям оказывают комплексно с учётом их жизненной илибизнес-ситуации, расширен перечень сервисов, а сотрудники прошлипереобучение. До конца года завершится модернизация центра занятостинаселения в Муроме. Благодаря модернизации соискатели смогут находитьработу быстрее», – отметил директор Департамента труда и занятостинаселения Андрей Григорьев.Напомним, что Владимирская область вошла впроект модернизации центров занятости в 2020 году. Кроме ремонта зданийи офисных помещений изменился принцип оказания государственных услуг –региональные центры занятости перешли к решению проблем посетителей сучётом жизненных обстоятельств и бизнес-ситуаций. Всего в России ужемодернизировано 89 центров занятости в 73 регионах.