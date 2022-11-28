Владимирская прокуратура обнаружила дефекты на всем протяжении автодороги по ул. Суздальская. Об этом сообщил Ленинский Изъяны превысили допустимые размеры, сообщили в областной

Владимирская прокуратура обнаружила дефекты на всем протяжении автодороги по ул. Суздальская. Об этом сообщил Ленинский Изъяны превысили допустимые размеры, сообщили в областной прокуратуре. Дефекты дорожного покрытия во Владимире обнаружили на трассах «Волга-Энергетик-Семеновское», от д.67 до д.80 по ул. 1-ая Пионерская, по ул. Карла Маркса. Нарушения не устранили в срок, в связи с чем заместителю главы